التحكم المروري للمواطنين: لعدم ركن المركبات بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو الأشياء الآيلة للسقوط وعدم الإقتراب من الشواطىء نظرًا لسرعة وقوة الرياح وحرصًا على السلامة العامة

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