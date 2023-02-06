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معلومات الـLBCI: الاجتماع الخماسي انتهى منذ نحو نصف ساعة اي تقريبا عند حوالي الساعة ٥:٤٥

آخر الأخبار
2023-02-06 | 11:18
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معلومات الـLBCI: الاجتماع الخماسي انتهى منذ نحو نصف ساعة اي تقريبا عند حوالي الساعة ٥:٤٥
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معلومات الـLBCI: الاجتماع الخماسي انتهى منذ نحو نصف ساعة اي تقريبا عند حوالي الساعة ٥:٤٥

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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