مريضة في مستشفي مار يوسف بحاجة إلى وحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي:70823554

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين خلال عملية في أريحا

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين خلال عملية في أريحا

ما صحة الأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت؟