الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
الجنوب
8
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
الجنوب
8
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مركز السكان والتنمية علي فاعور لـ"عشرين 30": لبنان البلد الوحيد في العالم التعداد السكاني التابع له يعود لعام 1932
آخر الأخبار
2023-02-06 | 14:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس مركز السكان والتنمية علي فاعور لـ"عشرين 30": لبنان البلد الوحيد في العالم التعداد السكاني التابع له يعود لعام 1932
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
السكان
والتنمية
فاعور
لـ"عشرين
30":
لبنان
البلد
الوحيد
العالم
التعداد
السكاني
التابع
التالي
جو عاصف وثلوج...تحذير من الرياح القوية والسيول
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:38
الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا
أخبار دولية
04:38
الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا
0
أخبار لبنان
04:37
خطار أعطى توجيهاته للعناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا
أخبار لبنان
04:37
خطار أعطى توجيهاته للعناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا
0
أخبار دولية
04:31
إحتياجات هائلة إثر الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأطباء بلا حدود تكثف إستجابتها للسياق
أخبار دولية
04:31
إحتياجات هائلة إثر الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأطباء بلا حدود تكثف إستجابتها للسياق
0
أخبار دولية
04:27
حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل
أخبار دولية
04:27
حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:38
الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا
أخبار دولية
04:38
الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا
0
أخبار لبنان
04:37
خطار أعطى توجيهاته للعناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا
أخبار لبنان
04:37
خطار أعطى توجيهاته للعناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا
0
أخبار دولية
04:31
إحتياجات هائلة إثر الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأطباء بلا حدود تكثف إستجابتها للسياق
أخبار دولية
04:31
إحتياجات هائلة إثر الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأطباء بلا حدود تكثف إستجابتها للسياق
0
أخبار دولية
04:27
حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل
أخبار دولية
04:27
حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:26
منظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين بزلزال تركيا وسوريا قد يكون 23 مليونًا
آخر الأخبار
04:26
منظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين بزلزال تركيا وسوريا قد يكون 23 مليونًا
0
خبر كاذب
2023-02-06
ما صحة الأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت؟
خبر كاذب
2023-02-06
ما صحة الأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت؟
0
فنّ
07:37
زين العمر: "لبنان مش ناقصو"
فنّ
07:37
زين العمر: "لبنان مش ناقصو"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-30
مع جفاف احتياطيات المياه الجوفية في القارة... العلماء يحذّرون من كارثة بيئية على أوروبا
علوم وتكنولوجيا
2023-01-30
مع جفاف احتياطيات المياه الجوفية في القارة... العلماء يحذّرون من كارثة بيئية على أوروبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:48
مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
أخبار لبنان
03:48
مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
0
أخبار دولية
03:48
بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟
أخبار دولية
03:48
بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟
0
امن وقضاء
13:51
إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...
امن وقضاء
13:51
إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...
0
رياضة
13:48
بعد تألّقه في بطولة دبي لكرة السلة... فريق الرياضي حطّ في بيروت
رياضة
13:48
بعد تألّقه في بطولة دبي لكرة السلة... فريق الرياضي حطّ في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟
0
أخبار دولية
13:44
في باريس إجتماع خماسي حول لبنان.. فهل خرج بخارطة طريق؟
أخبار دولية
13:44
في باريس إجتماع خماسي حول لبنان.. فهل خرج بخارطة طريق؟
0
أخبار لبنان
13:40
بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا
أخبار لبنان
13:40
بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا
0
امن وقضاء
13:38
رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
امن وقضاء
13:38
رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
0
أخبار لبنان
13:35
حميه لوزير الصحة السوري: لبنان إلى جانب سوريا
أخبار لبنان
13:35
حميه لوزير الصحة السوري: لبنان إلى جانب سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
2
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
3
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
4
أخبار سياسية
12:05
جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..
أخبار سياسية
12:05
جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..
5
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
6
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
8
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store