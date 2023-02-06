مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ايلي الياس لـ"عشرين 30": نظام التمثيل النسبي هو قاعدة أساسية للعيش بمجتمع متعدد ولا أعتقد أن التعداد اليوم يلعب دوراً في ظل الظروف التي مرّ بها لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك