فاعور لـ"#عشرين_30": بالعام 2018 أجرت ادارة الاحصاء المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها مسحاً لأول مرة يصدر بعيّنة فيها حوالي 50 ألف وصدر عدد المقيمين 4 ملايين و800 ألف وعدد اللبنانيين كان 3 ملايين و862 الفاً

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