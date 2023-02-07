وزير الدفاع الروسي: الهجوم في شرق أوكرانيا يجري "بنجاح"

روسيا تؤكد أن المساعدة العسكرية الغربية لكييف قد تؤدي إلى تصعيد "لا يمكن توقعه"

روسيا تؤكد أن المساعدة العسكرية الغربية لكييف قد تؤدي إلى تصعيد "لا يمكن توقعه"

ستريدا جعجع من بكركي: تمنينا على غبطته مشاركتنا في الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية ومن هذا الصرح أدعو نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والمستقلين الى التعاون في موضوع انتخاب رئيس للوصول الى انتخاب رئيس سيادي انقاذي واصلاحي بأقرب وقت