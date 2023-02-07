روسيا تؤكد أن المساعدة العسكرية الغربية لكييف قد تؤدي إلى تصعيد "لا يمكن توقعه"

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ستريدا جعجع: بكركي هي منزلنا ونحن لا نضع أي شروط عليها بل من واجباتنا حمايتها ونحن يهمّنا ان يكون هناك آلية للقاء المسيحي في بكركي حفاظا على موقعها