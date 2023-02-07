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فرق إسعاف وانقاذ من الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية ستتوجه الى سوريا للمساعدة في أعمال الإغاثة بناء على توجيهات الرئيس نبيه بري

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2023-02-07 | 05:48
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فرق إسعاف وانقاذ من الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية ستتوجه الى سوريا للمساعدة في أعمال الإغاثة بناء على توجيهات الرئيس نبيه بري
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فرق إسعاف وانقاذ من الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية ستتوجه الى سوريا للمساعدة في أعمال الإغاثة بناء على توجيهات الرئيس نبيه بري

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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