إرجاء جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء للبحث في حالة القضاء اللبناني وحماية مبادئ المحاكمة العادلة الى موعد يحدد لاحقا

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