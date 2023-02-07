معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك