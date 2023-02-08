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o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
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o
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سانا: هزّة أرضيّة خفيفة شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص
آخر الأخبار
2023-02-08 | 01:26
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سانا: هزّة أرضيّة خفيفة شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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