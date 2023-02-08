السفارة اللبنانية في تركيا: بعد انتشال باسل حبقوق وهو على قيد الحياة العمل مستمر للوصول الى الياس حداد ومحمد المحمد علماً ان فرق الانقاذ تؤكد سماع أصوات تحت الركام في الموقع

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