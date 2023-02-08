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وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء ميشال معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض
آخر الأخبار
2023-02-08 | 05:53
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وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء ميشال معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض
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معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص وترشيحي هو عنوان أولي لخارطة طريق ومشروع سياسي حي جدي لجميع اللبنانيين
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء ميشال معوض: قناعات مشتركة كالسيادة والاصلاح والوحدة الوطنية جمعتنا مع معوض منذ اليوم الاول من الاستحقاق الرئاسي ولكن منذ الاساس اتفقنا على أن المسألة ليست شخصية ونؤكد على أننا في موقع النقاش المشترك
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