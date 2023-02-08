وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يستقبل الوفد الوزاري اللبناني في سوريا

عناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني بدأوا أعمال البحث والإنقاذ في مدينتي البستان التركية وجبلة السورية (صور)

عناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني بدأوا أعمال البحث والإنقاذ في مدينتي البستان التركية وجبلة السورية (صور)

وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس