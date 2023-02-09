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o
متن
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التحكم المروري: طرقات جزين -كفرحونة سالكة امام كل المركبات كما عشقوت باتجاه فاريا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي وضهر البيدر امام كل المركبات باستثناء الشاحنات
آخر الأخبار
2023-02-09 | 03:15
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التحكم المروري: طرقات جزين -كفرحونة سالكة امام كل المركبات كما عشقوت باتجاه فاريا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي وضهر البيدر امام كل المركبات باستثناء الشاحنات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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