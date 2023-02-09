ناصر: جنبلاط من أوّل لقاء مع حزب الله أشار الى أنه لا إمكانية لدى أي من الطرفين أن يصل الى رئيس للجمهورية وما يقوله جنبلاط إنه في هذه الحالة المستعصية فلنفكرّ بخيار ثالث تحت عنوانين أساسيين أن لا يكون رئيس تحد ورئيس متفاهم ومتوافق عيله

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