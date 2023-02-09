ناصر: حزب الله لم يقل الى الآن إنه مستعد الخروج عن ترشيح فرنجية والبحث عن خيار ثالث لكن حزب الله نفسه لم يقل إنه لا يريد رئيس تفاهم

معلومات الـLBCI: عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130 وبعضهم بسبب انقطاع الاتصالات في البلد

معلومات الـLBCI: عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130 وبعضهم بسبب انقطاع الاتصالات في البلد

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي: الإيراني وجهّ أكثر من رسالة يقول فيها إنه "موجود على الساحة الإقليمية" وإيران هي طرف إقليمي لها نفوذها في الكثير من دول المنطقة وتحديداً في لبنان