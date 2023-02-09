معلومات الـLBCI: عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130 وبعضهم بسبب انقطاع الاتصالات في البلد

بلدية طرابلس فتحت ابواب حديقتي الملك فهد في المعرض والرسالة في القبة امام المواطنين اثر الهزة كما تم فتح مسجد طينال

بلدية طرابلس فتحت ابواب حديقتي الملك فهد في المعرض والرسالة في القبة امام المواطنين اثر الهزة كما تم فتح مسجد طينال

ناصر: حزب الله لم يقل الى الآن إنه مستعد الخروج عن ترشيح فرنجية والبحث عن خيار ثالث لكن حزب الله نفسه لم يقل إنه لا يريد رئيس تفاهم