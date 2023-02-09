الوكالة الوطنية للاعلام: إشكال فردي حصل بعد ظهر اليوم في محلة عائشة بكار - زاروب العليه وتطور إلى إطلاق نار وقد حضرت عناصر من الجيش لاعادة الوضع إلى طبيعته

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