اللواء محمد خير للـLBCI: عدد اللبنانيين في تركيا بين ناجين ومفقودين وقتلى الذين تواصلت عائلاتهم رسميا معنا هو ١٥ بينهم ٣ قتلى

بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو

بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو

فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين