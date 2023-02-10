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الشرطة الإسرائيلية: قتيلان وخمسة جرحى في عملية "الدهس" في القدس الشرقية

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2023-02-10 | 07:46
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الشرطة الإسرائيلية: قتيلان وخمسة جرحى في عملية &quot;الدهس&quot; في القدس الشرقية
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الشرطة الإسرائيلية: قتيلان وخمسة جرحى في عملية "الدهس" في القدس الشرقية

 
 
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