جعجع: ما نشهده بلبنان على يد تركيبة سلطويّة فاسدة ومستقوية بسلاح غير شرعي لجهة انتهاكها مضامين الكرامة الإنسانية وسدها كل آفاق التغيير وتعطيل إجراء انتخابات رئاسية وصولا الى اخراجها لبنان من الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل اغتيالا للبنان شارل مالك

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