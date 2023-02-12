المندوبة الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة جان مراد لـ"الأحد_مع_ماريو": لبنان بأمس الحاجة إلى أن يسوق نفسه في المجتمع الدولي وأن يحشد أصدقاء وحلفاء في المحفل الدولي خصوصًا في هذه الظروف الصعبة

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