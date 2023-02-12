أنطوان حبشي لـ"الأحد_مع_ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولكن كل ما طلبناه أن يكون هناك آلية يتفق عليها كل الذين ستتم دعوتهم والآلية يجب أن تضمن النتيجة

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