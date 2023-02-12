صالحاني للـLBCI: اندفاع عناصر الدفاع المدني للذهاب الى سوريا وتركيا لا يوصف

صالحاني للـLBCI: اندفاع عناصر الدفاع المدني للذهاب الى سوريا وتركيا لا يوصف

رئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى تركيا فايز شقيّة للـLBCI: الفريق اللبناني أول من وصل الى تركيا للمساعدة