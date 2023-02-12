أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
8
o
الجنوب
8
o
البقاع
6
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
حرملك
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
8
o
الجنوب
8
o
البقاع
6
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ملحم خلف لـ"الأحد_مع_ماريو": على المؤسسة الأم موجبات أبرزها إعادة إنتظام المؤسسات الدستورية بدءًا من سدة الرئاسة ويجب فرض الإجتماع بفتح جلسة وحيدة لانتخاب رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
2023-02-12 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ملحم خلف لـ"الأحد_مع_ماريو": على المؤسسة الأم موجبات أبرزها إعادة إنتظام المؤسسات الدستورية بدءًا من سدة الرئاسة ويجب فرض الإجتماع بفتح جلسة وحيدة لانتخاب رئيس للجمهورية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لـ"الأحد_مع_ماريو":
المؤسسة
موجبات
أبرزها
إعادة
إنتظام
المؤسسات
الدستورية
بدءًا
الرئاسة
الإجتماع
وحيدة
لانتخاب
للجمهورية
التالي
صالحاني للـLBCI: اندفاع عناصر الدفاع المدني للذهاب الى سوريا وتركيا لا يوصف
رئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى تركيا فايز شقيّة للـLBCI: الفريق اللبناني أول من وصل الى تركيا للمساعدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:25
مسؤول كبير: الجسم الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن
آخر الأخبار
17:25
مسؤول كبير: الجسم الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن
0
أخبار دولية
17:20
الجيش الأميركي يسقط "جسمًا" طائرًا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا
أخبار دولية
17:20
الجيش الأميركي يسقط "جسمًا" طائرًا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا
0
أخبار لبنان
16:53
وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة
أخبار لبنان
16:53
وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة
0
أخبار لبنان
16:44
حبشي لـ"الأحد مع ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية
أخبار لبنان
16:44
حبشي لـ"الأحد مع ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:25
مسؤول كبير: الجسم الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن
آخر الأخبار
17:25
مسؤول كبير: الجسم الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن
0
أخبار دولية
17:20
الجيش الأميركي يسقط "جسمًا" طائرًا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا
أخبار دولية
17:20
الجيش الأميركي يسقط "جسمًا" طائرًا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا
0
أخبار لبنان
16:53
وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة
أخبار لبنان
16:53
وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة
0
أخبار لبنان
16:44
حبشي لـ"الأحد مع ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية
أخبار لبنان
16:44
حبشي لـ"الأحد مع ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-18
وليد نصار بعد جلسة الحكومة: أنا غير منتسب للتيار وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع باسيل وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة
أخبار لبنان
2023-01-18
وليد نصار بعد جلسة الحكومة: أنا غير منتسب للتيار وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع باسيل وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة
0
آخر الأخبار
2023-02-08
عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني
آخر الأخبار
2023-02-08
عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-10
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-10
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
0
أخبار دولية
2023-02-09
زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: "نحن ندافع عنكم"
أخبار دولية
2023-02-09
زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: "نحن ندافع عنكم"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:37
سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!
أخبار دولية
14:37
سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!
0
أخبار دولية
13:41
رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ
أخبار دولية
13:41
رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ
0
رياضة
13:36
إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة
رياضة
13:36
إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة
0
رياضة
13:35
ريال مدريد يحصد لقبه الخامس كبطل العالم للأندية
رياضة
13:35
ريال مدريد يحصد لقبه الخامس كبطل العالم للأندية
0
أخبار دولية
13:34
في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب
أخبار دولية
13:34
في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
طلاب الرسمي في منازلهم منذ شهرين... ومصير العام الدراسي مجهول!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
طلاب الرسمي في منازلهم منذ شهرين... ومصير العام الدراسي مجهول!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصعيد المصارف في إضرابها سيؤثر على كل قطاعات العمل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصعيد المصارف في إضرابها سيؤثر على كل قطاعات العمل في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صرخات أهالي المفقودين ترتفع وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صرخات أهالي المفقودين ترتفع وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:19
محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج
أخبار لبنان
05:19
محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج
2
امن وقضاء
07:12
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
امن وقضاء
07:12
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
3
علوم وتكنولوجيا
06:16
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
علوم وتكنولوجيا
06:16
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
4
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
5
أخبار سياسية
12:32
جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
أخبار سياسية
12:32
جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
6
حال الطقس
01:44
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
حال الطقس
01:44
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
7
أخبار لبنان
05:09
النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة
أخبار لبنان
05:09
النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة
8
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store