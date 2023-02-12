ملحم خلف لـ"الأحد_مع_ماريو": لا لزوم للدعوة لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لأن الدستور ينص على أن يلتئم المجلس فورًا ولا نصاب حضور بل غالبية إنتخاب ونحن في جلسة واحدة وفيها دورات ممتالية ونحاول أن نلفت نظر الرئيس بري إلى هذا الأمر

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