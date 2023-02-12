أنطوان حبشي لـ"الأحد_مع_ماريو": لن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية ولن نسمح أن نموت بهذا الشكل ولا يمكن أن تستمر إدارة الدولة هكذا وهناك من يدفعون ضرائبهم ويقومون بواجباتهم فيما هناك من لا يقوم بها

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