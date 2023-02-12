وليد البعريني لـ"الأحد_مع_ماريو": نرفض الكلام أن الرئيس ميقاتي هو الذي طلب منا التقدم بمشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين ولم نفتح موضوع رئاسة الجمهورية مع قائد الجيش حينما التقيناه بل تحدثنا عن الأمن وهموم الناس فقط

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