محمد الحجار للـLBCI: الواقع الذي نعيش فيه اليوم سببه الخطة التي كانت قد وضعت ومن ضمنها اغتيال رفيق الحريري ومن اغتاله كان هدفه ايصال البلد الى ما هو عليه اليوم

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