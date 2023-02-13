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الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير المصري ياسر علوي والسفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي

آخر الأخبار
2023-02-13 | 06:12
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الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير المصري ياسر علوي والسفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي
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الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير المصري ياسر علوي والسفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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