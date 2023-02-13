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مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو

آخر الأخبار
2023-02-13 | 08:46
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مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو
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مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو

 
 
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