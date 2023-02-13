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14
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى اوتيل ديو .. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03835489
آخر الأخبار
2023-02-13 | 09:14
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى اوتيل ديو .. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03835489
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11:09
ثلاثة قتلى وتسعة جرحى في انفجار قنبلة في بورما
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10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
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10:39
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