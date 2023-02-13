مدير مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت فادي الجردلي لـ"عشرين 30":الأزمة التي نمر بها في القطاع الصحي ليست نتيجة الأزمة الإقتصادية فحسب ولكنها تمتد على مدى عقود من ناحية الصناديق الضامنة والقطاع الخاص والجودة

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