رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية في لبنان اليسار راضي لـ"عشرين 30": التكامل بين القطاعين العام والخاص في لبنان في القطاع الصحي جيّد ولكنه بحاجة إلى محاسبة وتضافر للجهود وتوعية أساسية لحقوق وواجبات كل قطاع

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