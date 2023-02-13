أبيض لـ"عشرين 30": أدوية الامراض المزمنة ما زالت مدعومة ولكننا كنّا بحاجة إلى نظام تتبع في الوزارة لضبط هذه الأدوية من خلال رقم صحي موّحد للمريض والآن كافة المرضى يحصلون على الدواء

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك