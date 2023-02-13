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أبيض لـ"عشرين 30": نسير في اتجاه رفع التعرفات الصحية كما دفع أتعاب الأطباء لأنهم لم يتقاضوا أموالهم من وزارة الصحة منذ العام 2021

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2023-02-13 | 15:46
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أبيض لـ&quot;عشرين 30&quot;: نسير في اتجاه رفع التعرفات الصحية كما دفع أتعاب الأطباء لأنهم لم يتقاضوا أموالهم من وزارة الصحة منذ العام 2021
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أبيض لـ"عشرين 30": نسير في اتجاه رفع التعرفات الصحية كما دفع أتعاب الأطباء لأنهم لم يتقاضوا أموالهم من وزارة الصحة منذ العام 2021

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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