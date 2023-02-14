أحمد الخير للـLBCI: في الذكرى الـ18 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري نرى أن الناس ما زالت وفية لنهجه والجميع شعر أن أيام الرئيس الحريري كنا نعيش بالنعيم وبعد وفاته واستشهاده اصبحنا نعيش في الجحيم وفي جهنّم

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