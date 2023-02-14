أحمد الخير للـLBCI: قرارنا ككتلة الاعتدال الوطني منفصل عن تيار المستقبل خصوصا أن التيار علّق عمله السياسي وبالنهاية نحن أبناء بيئة لطالما كانت الى جانب الرئيس رفيق الحريري قبل استشهاده ومع الرئيس سعد الحريري بعد استشهاد والده

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