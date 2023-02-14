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الحريري يوجّه كلمةً للوفود من بيت الوسط: أنتم ضمانة لبنان وهذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل هذا المشوار بإذن الله

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2023-02-14 | 06:43
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الحريري يوجّه كلمةً للوفود من بيت الوسط: أنتم ضمانة لبنان وهذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل هذا المشوار بإذن الله
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الحريري يوجّه كلمةً للوفود من بيت الوسط: أنتم ضمانة لبنان وهذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل هذا المشوار بإذن الله

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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