اوجيرو: فرقنا تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في سنترال راس النبع وقد تشهد خدماتنا في المنطقة بعض الاضطرابات صباح اليوم على أن تعود تباعا بعد الظهر

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