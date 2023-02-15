الان عون لـ "حوار المرحلة": ظروف انتخاب رئيس لم تكتمل بعد ولا أكثرية في المجلس ونحن لا نريد تأمين 20 صوتا لمرشّح بل يهمنا انجاز هذا الاستحقاق لذلك نحن بحاجة لتفاهمات والتيار لا يتمسك بخيار ويحاول خلق فرصة لمرشح موحد

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