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مريضة في مستشفى الأرز بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71369265
آخر الأخبار
2023-02-16 | 06:06
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مريضة في مستشفى الأرز بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71369265
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