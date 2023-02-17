كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة، فيما يستمر الجو بارد عموما والحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا ومن المتوقع ان تعود الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم غد السبت.



تفاصيل طقس اليوم الجمعة: