من مرفأ بيروت...سفينة المسح البيئي أنهت المسح بالبلوك رقم 9

أنهت سفينة المسح البيئي المسح بالبلوك رقم 9 من مرفأ بيروت.



وقد استغرقت العملية نحو أسبوع وبدون اي عراقيل، وجمعت المعطيات البيئية كافّة، وتُعدّ هذه الخطوة هي الاولى نحو حفر البئر بالبلوك رقم 9.