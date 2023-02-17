ضاهر للـLBCI: أتخوّف من أن يصبح التداول بالليرة اللبنانية بالكيلو.. وليس هناك نية لبناء الدولة

أكد النائب ميشال ضاهر أنه يجب "اعادة النظر بكل الاتفاقيات التجارية"، مبدياً تخوفه من أن يصبح التداول بالليرة اللبنانية بالكيلو.وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، قال ضاهر: "نحن في لبنان 98% من الشعب اللبناني فاسد ويجب اليوم ان نقرر اذا كنا نريد أن نبني بلد او لا وما هو شكل البلد الذي نريد ان نبنيه".ولفت الى اننا في "البلد مجموعات مقسّمة وكل زعيم سياسي يضع طائفته متراساً أمامه"، مشدداً على انه "ليس هناك محاسبة أو شفافية وبالتالي ليس هناك نية لبناء الدولة".