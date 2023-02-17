المستشار الاقتصادي لميقاتي للـLBCI: العامل بالقطاع العام سيُعطى 5 ليترات بنزين يوميًا

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سمير ضاهر ان يوم أمس حصل اجتماع مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس تعاونية موظفي الدولة، وأوعز أن السبب الاساسي وراء تآكل الرواتب خصوصًا في القطاع العام يعود لكونها بالليرة اللبنانية.



وفي ما يخصّ رواتب القطاع العام، قال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان " هذه رواتب تمثل 40% من نفقات الموازنة والان تقلصت نسبةً لانهيار سعر الصرف، وانهيار ايرادات الدولة".



ومن الحلول في ما يخصّ رواتب القطاع العام، قال" أولًا النقل، والعامل بالقطاع العام سيُعطى 5 ليترات بنزين يوميًا "، وأضاف "بالنسبة للمساعدات الاجتماعية اي تعاونية موظفي الدولة، هناك حوالي 370 الف مستفيد من الموظفين مع عائلاتهم، وقد قدّرنا كلفة الطبابة والمساعدات الاجتماعية ومنح التعليم بحوالي مائة مليون دولار سنويًا، وسنرى حلًا لتأمينها".



وكشف ان الموضوع الاقتصادي في لبنان بات متعلقًا بالدولار، وهو اقتصاد استهلاكي، وقسم كبير من استهلاكنا مستورد من الخارج.



ورأى ان هذه الاصلاحات موقتة، والحل يكون بالتعافي الاقتصادي واعادة تكوين الاحتياطي بالعملات الاجنبية.

