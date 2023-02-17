ميقاتي: الاحداث الامنية في اليومين الفائتين توحي وكأن هناك "فقسة زر" في مكان ما

قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي في السرايا التعازي للجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس في عملية في البقاع، وقال "هذا هو قدر الجيش بأن يكون دائماً في الصدارة دفاعاً عن الوطن وسيادته، وحماية أهله وأن يدفع الثمن غالياً من أرواح عسكرييه".واضاف " لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم .نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط."وتابع "أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك "فقسة زر" في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟هذا الاجتماع الامني اليوم سبقه بالامس اجتماع مالي بالامس صمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان."