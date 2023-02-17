مولوي: حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب ونريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين

مولوي: اطّلعنا من قادة الأجهزة الأمنيّة على المعلومات المتوافرة عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الأحداث الأخيرة وكلّ ما توافر من معلومات ومن خطط لمنع التفلّت الأمنيّ الذي ليس من مصلحة أحد ولا يخدم لبنان

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