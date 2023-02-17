مولوي: التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد

مولوي: التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد



أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه "يجب فصل الأمن عن السياسة وألا ترتدّ المشاكل الاجتماعيّة على الوضع الأمنيّ وندعو للاستمرار في الحفاظ على الأمن والنظام".



ورأى مولوي أن "التفلت الامني ليس في مصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين"، لافتا الى ان "الامن يتعامل مع النتيجة والحل ليس لدى القوى الامنية انما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد".



وأشار إلى أنه, "اطّلعنا من قادة الأجهزة الأمنيّة على المعلومات المتوافرة عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الأحداث الأخيرة وكلّ ما توافر من معلومات ومن خطط لمنع التفلّت الأمنيّ الذي ليس من مصلحة أحد".